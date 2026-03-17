В Богородском округе участница СВО провела урок мужества

Урок мужества с участницей специальной военной операции прошел 16 марта в Центре образования № 35 Богородского округа. Ветеран СВО Айшат Гаджиева рассказала школьникам о службе и работе военным медиком, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ветеран СВО Айшат Магомедрасуловна Гаджиева встретилась с учащимися и поделилась опытом службы в подразделениях «Сомали», «Еноты» и медвзводе 111-го полка. Она исполняла обязанности медсестры в серой и красной зонах, оказывала первую помощь раненым и сопровождала их до полного восстановления. Параллельно военнослужащая обучала новобранцев тактическим приемам выживания и поддерживала сослуживцев психологически.

Во время службы ей приходилось работать под обстрелами, при атаках дронов и в условиях постоянной опасности. За проявленные мужество и самоотверженность Айшат награждена медалью за участие в СВО и медалью Жукова.

Школьники внимательно слушали гостью, задавали вопросы и делились историями о родственниках, участвующих в спецоперации. По словам организаторов, такие встречи помогают формировать у подростков уважение к защитникам Отечества, чувство ответственности за будущее страны и понимание ценности человеческой жизни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах—в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.