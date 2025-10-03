В Богородском округе стартовал уникальный спортивный проект «Школьная лига»

С нового учебного года участие в данных соревнованиях примут команды из 24 центров образования Богородского округа по 4 видам спорта: футзал, баскетбол 3×3, волейбол и шахматы.

С момента запуска проекта «Единая школьная лига Подмосковья» в регионе состоялось 1 800 матчей по четырем спортивным дисциплинам. Концепция была разработана по поручению губернатора Московской области для привлечения учащихся к регулярным занятиям спортом.

«Школьная лига» — уникальный проект, не имеющий сегодня аналогов в нашей стране. Он подразумевает привлечение наставников-амбассадоров к школьным соревнованиям на постоянной основе. Именитые спортсмены (олимпийские чемпионы, чемпионы России и мастера спорта) будут регулярно проводить мастер-классы, анализировать игры команд, делиться своим опытом и знаниями с участниками. А это значит, что для каждого открываются прекрасные возможности достичь новых высот.

В этот праздничный день среди почетных гостей были амбассадор Школьной лиги, прославленный футболист московского «Спартака» и сборной России Дмитрий Хлестов, мастер спорта международного класса по боксу, Чемпион России 2024 года, призер Первенства Европы, призер Чемпионата мира среди военнослужащих Константин Опольский, а также мастер спорта международного класса по боксу, Чемпион России 2024 года, Победитель Первенства Европы среди 19-22 лет, призера Чемпионата мира среди военнослужащих Володя Мнацаканян.

Помимо четырех главных дисциплин, которые пойдут в общий зачет, ребят ждут дополнительные соревнования. Они будут оцениваться по внутреннему рейтингу округа, а значит, у каждой школы будет еще больше возможностей проявить себя и забрать свои заслуженные награды.

Также прошла презентация формы для всех команд. Под этими цветами ребятам предстоит побеждать и зарабатывать баллы в общий зачет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.