В Богородском округе школьники познакомились с бытом Руси IX века

В Ногинске 10 июня воспитанники школьного лагеря «Дружный» центра образования №21 приняли участие в исторической реконструкции, посвященной жизни Руси IX века. Мероприятие прошло в преддверии Дня России с участием клуба «Темная земля», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники клуба исторической реконструкции КИР РС «Темная земля» из Ногинска под руководством Дмитрия Большакова привезли коллекцию аутентичных предметов и рассказали школьникам о быте, традициях и укладе предков. Ребята узнали, кто такие русы, как формировалась первая экономика и какими были первые деньги. Им также объяснили, как добывали и обрабатывали железо, вели хозяйство, защищали земли и выстраивали торговые связи.

Практическая часть прошла на улице. Под руководством инструкторов дети учились стрелять из лука: правильно держать его, натягивать тетиву и прицеливаться. Многие смогли поразить мишень с первых попыток. Занятие помогло развить ловкость и уверенность, а также почувствовать, какой силы и выдержки требовалось древним воинам.

Организаторы отметили, что такие встречи позволяют школьникам не только запоминать исторические факты, но и лучше понимать дух эпохи. По их словам, живой формат помогает ощутить связь с прошлым и пробуждает интерес к истории страны.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что в подмосковных школах на сегодняшний день работают 52 тыс. учителей. Каждый день они дарят ребятам знания, вдохновляют их на новые открытия и достижения, стараются делать уроки интересными.

Воробьев добавил, что власти Московской области стараются сделать все, чтобы областная система образования развивалась.