сегодня в 16:40

В Богородском округе школьникам рассказали о героях СВО

Просветительские лекции «Герои на защите Родины» прошли 12 марта в школах Богородского округа. Ученикам нескольких центров образования рассказали о подвигах участников спецоперации, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие организовало «Движение Первых» совместно с Российским обществом «Знание». Лекции состоялись в центрах образования №3, №30, №45 и МБОУ ЦО «СКЛ». Школьникам представили истории бойцов СВО — героев нашего времени.

Особое внимание уделили первому Герою России в СВО Нурмагомеду Гаджимагомедову, а также Артуру Орлову — действующему Герою России и руководителю «Движения Первых». На примере их биографий учащимся показали, что любовь к Родине проявляется в поступках, стойкости и силе духа.

В память о встрече школьникам вручили сборник графических новелл с 15 историями о мужестве защитников страны.

«Такие занятия учат нас ценить мир и жить с честью, а в трудную минуту, если потребуется, встать на защиту своего дома, близких и всей страны», — поделились учащиеся ЦО №3.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах—в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.