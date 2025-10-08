В Богородском округе рядом с реликтовым озером провели субботник

Сотрудники Ногинского филиала ГАУ МО «Мособллес» вместе с представителями организации «ВОСВОД», активистами и волонтерами провели субботник на территории Кудиновского участкового лесничества, рядом с Бисеровым озером в Богородском округе, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Подобного рода экоакции проходят на постоянной основе. В этот раз в мероприятии приняли участие около 20 человек.

Само место было выбрано неслучайно. Бисерово — самое близкое реликтовое озеро к Москве. На сегодняшний день является Памятником природы регионального значения, а также считается безопасным местом для отдыха на природе, привлекая тех, кто ценит чистоту окружающей среды и уединение.

Вооружившись граблями, метлами, мусорными пакетами и перчатками, участники бодро принялись за работу. В ходе субботника на территории более 3 гектаров было собрано почти 2 кубометра бытового мусора.

В помощь также была направлена спецтехника, которая вывозила мусор.

«Чисто не там, где убрано, а там, где не мусорили. Убедительно просим граждан бережно относиться к природе. Оставленный мусор не только ухудшает санитарное состояние леса, но и увеличивает вероятность возникновения лесных пожаров», — подчеркнул старший участковый лесничий Ногинского филиала ГАУ МО «Мособллес» Владимир Краснов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.