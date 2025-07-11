В Богородском округе проводится уборка неликвидной древесины

На территории Луковского участкового лесничества Ногинского филиала ГАУ МО «Мособллес» вблизи г. Ногинска в настоящее время проводится уборка неликвидной древесины. Работы проводятся, в том числе, вдоль дорог и вблизи населенных пунктов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Работы ведутся на площади 0,8 га.

Среди главных причин проведения работ — предотвращение распространения пожаров, с учетом нынешних высоких температурных показателей. Помимо этого, специалисты озвучили и другие основания: борьба с вредителями во избежание распространения болезней леса.

«Большая часть мероприятия выполнена, работы ведутся в рамках государственного задания. Неликвидная древесина складывается в кладницы для дальнейшего перегнивания», — рассказал старший участковый лесничий Ногинского филиала ГАУ МО «Мособллес» Анатолий Кочин.

Данные меры позволят улучшить санитарное состояние леса.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.