В Богородском округе провели зимнюю смену для детей участников спецоперации

С 3 по 10 января в детском оздоровительном лагере «Мир в лесу» Богородского округа прошла зимняя смена для детей из семей участников специальной военной операции, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В зимней смене лагеря «Мир в лесу» приняли участие дети, чьи родители задействованы в специальной военной операции. Для них подготовили насыщенную программу: квесты, новогодние дискотеки, катания на ватрушках, мастер-классы и различные игры.

Организацию смены поддержал благотворительный фонд развития Богородского округа «Возрождение» и депутат окружного совета Олег Карцов. За осенние и зимние каникулы лагерь посетили около 70 детей из семей военнослужащих.

В рамках смены дети встретились с героями сказок, Дедом Морозом и Снегурочкой, участвовали в конкурсах и танцах. Все мероприятия проходили на свежем воздухе, что способствовало хорошему настроению участников. По итогам смены дети увезли домой яркие впечатления и положительные эмоции.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил проработать вопрос доступности детского отдыха для членов семей участников специальной военной операции на Украине.

«Семья должна понимать, куда она отправит ребенка, с кем она отправит ребенка и за сколько. Если это сколько не по карману, то здесь должны включиться мы и предусмотреть соответствующие льготы и компенсацию. <...> Мы не имеем права разочаровать семьи, чьи отцы сегодня исполняют государственный, служебный, опасный для жизни, связанный с риском, долг», — сказал Воробьев.