В Богородском округе провели занятия по тактической медицине

Тактико-медицинские занятия для военнослужащих ногинского гарнизона прошли 8 апреля в Богородском округе. Интенсив по тактической медицине провели инструкторы местной Ассоциации ветеранов СВО, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Инструкторы Ассоциации ветеранов СВО с позывными «Байконур» и «Боцман» организовали для военнослужащих практическое занятие, основанное на опыте боевых действий и армейской подготовке. Основной темой стала тактическая медицина и алгоритмы действий в боевой обстановке.

Участники отработали определение характера ранения, порядок действий под обстрелом, оказание первой помощи и эвакуацию пострадавшего с поля боя. Особое внимание уделили остановке критических кровотечений, правильному наложению жгутов и турникетов — навыкам, которые позволяют сохранить жизнь в первые минуты после ранения.

Параллельно специалисты ЦДПМ провели расширенное занятие по первой помощи. Военным напомнили о действиях в штатных ситуациях и при неотложных состояниях, которые могут возникнуть как во время службы, так и в мирной жизни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тема работы скорой помощи всегда имеет принципиально важное значение, особенно в чувствительные и напряженные периоды. Воробьев подчеркнул, что скорая медицинская помощь — это всегда передовая линия.

«Это, конечно, касается и Covid, который мы вместе с вами, уважаемые коллеги, прошли. Вы помните, какое количество вызовов тогда поступало, какая была нагрузка, какие риски», — сказал губернатор.