В Богородском округе провели квиз ко Дню воссоединения Крыма

Договор о принятии Республики Крым и города Севастополя в состав Российской Федерации был подписан 18 марта 2014 года. В памятную дату в досуговом центре «Про молодежь» в Ногинске прошла молодежная квиз-игра «Крым наш!».

Организаторами выступили молодогвардейцы Богородского округа совместно с молодежным центром «Юность» в рамках проекта «Успех в Единстве Поколений». К участию присоединились студенты колледжей Ногинска, Старой Купавны и Электроуглей. Соревнование включало пять раундов по пять вопросов, посвященных истории и географии Крыма.

Участников поздравил депутат Богородского округа Павел Волнов.

По итогам игры первое место заняла команда Ногинского филиала Московского областного медицинского колледжа. Второе место получила команда ГБПОУ МО «Ногинский колледж», третье — команда подмосковного колледжа «Энергия» из Старой Купавны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи подмосковной молодежи с известным исполнителем SHAMAN поблагодарил юношей и девушек за их активную позицию.

«Вы все люди активные неравнодушные и с разного возраста очень активно вовлечены в патриотическую работу своих городов и школ. Мы с вами встречались в разных ситуациях, и всегда это заслуживает уважения. Потому что свое личное время и силы вы тратите на то, чтобы помогать тем, кто оказался в сложной ситуации. И я хочу вас за это поблагодарить. Спасибо», — обратился Воробьев к собравшимся.