В Богородском округе провели казачий праздник «Путь Атамана»

Праздник казачьей культуры «Путь Атамана» прошел 7 июня на территории станичного казачьего общества в Богородском округе. Для участников подготовили мастер-классы и традиционные состязания, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие объединило жителей и гостей округа, для которых казачья культура остается живой традицией. Программа началась с мастер-класса по рукопашному бою, где участники освоили базовые приемы самообороны под руководством подхорунжего Кубанского казачьего войска Владислава Нама. Инструктор не только демонстрировал технику, но и объяснял принципы боевого искусства.

Одним из самых зрелищных эпизодов стала фланкировка. Казачата показали владение шашкой, выполняя сложные элементы фигурного вращения клинком. В традиционных состязаниях юные участники проявили ловкость, выносливость и командный дух.

«Путь Атамана» стал не просто спортивным и культурным событием, а настоящим уроком мужества, верности традициям и любви к родной земле, оставив у всех участников яркие впечатления.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.