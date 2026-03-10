В Богородском округе проведут спортивную неделю в парках

Спортивная неделя пройдет в парках Богородского округа с серией тренировок, забегов и творческих занятий для детей и взрослых. Мероприятия состоятся в Центральном и Глуховском парках, а также в парках «Липовая аллея» и «Роща», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во вторник и четверг в 17.00 в павильоне Центрального парка запланированы тренировки по спортивно-бальным танцам от любительского объединения «Танцы Голд» (18+). В среду в 17.00 там же пройдет занятие по основам живописи и классической скульптуры (6+).

В пятницу любителей активного отдыха приглашают на занятия по северной ходьбе: в 11.00 — в Глуховском парке, в 13.00 — в Центральном (18+).

В выходные программа продолжится. В Центральном парке состоится легкоатлетический забег от движения «5 верст». В 10.00 и 11.00 в камерном зале пройдут занятия по нейрофитнесу (18+), а в 12.00 — развлекательное мероприятие системного расписания (6+).

В субботу с 12.00 парки Глуховский, «Липовая аллея» и «Роща» проведут регулярные игровые, спортивные и творческие программы для детей (6+). В воскресенье в 12.00 аналогичные мероприятия состоятся в Центральном и Глуховском парках, а также в «Роще» и «Липовой аллее» (6+).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.