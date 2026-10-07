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В Богородском округе проведут санитарную рубку леса у Новой Купавны

Выборочную санитарную рубку проведут на 4,6 гектара леса вблизи деревни Новая Купавна в Богородском округе. Работы помогут оздоровить лесной массив, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Работы запланированы на территории Кудиновского участкового лесничества Ногинского филиала ГАУ МО «Мособллес» вблизи деревни Новая Купавна Богородского городского округа. Выборочная санитарная рубка охватит 4,6 гектара.

Специалисты удалят поврежденные, усыхающие и пораженные вредителями деревья. Это снизит риски распространения болезней и возникновения лесных пожаров, а также создаст условия для роста здоровых деревьев.

«Выборочная рубка — это точечное оздоровление леса. Благодаря такому подходу сохраняется привычная структура лесного массива, его устойчивость и природное равновесие», — рассказал старший участковый лесничий Ногинского филиала ГАУ МО «Мособллес» Владимир Краснов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.