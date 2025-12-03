В Богородском округе протестировали обновленные средства защиты для бойцов СВО

В Богородском округе 2 декабря провели повторное тестирование новых маскировочных средств и теплоизоляционных одеял для бойцов СВО, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На территории Богородского округа 2 декабря вечером прошли повторные испытания средств защиты и маскировки от тепловизоров. Проверку провели с помощью приборов ночного видения, тепловизоров и дрона-разведчика. Тестировали доработанные модели теплоизоляционных маскировочных одеял и пончо, изготовленные волонтерами организации «Богородские берегини» из новых материалов по уникальной технологии.

Ранее специалисты уже проводили испытания этих моделей и дали рекомендации по их доработке. После внесения изменений изделия вновь протестировали в темное время суток для максимальной точности проверки.

В испытаниях участвовали члены ассоциации ветеранов СВО Богородского округа, гражданская группа НВП «50/50» и страйкбольный клуб «Дерзкие». Добровольцы отметили, что время засвета удалось увеличить с 11 до 16 минут, а новая вставка с воздушной прослойкой показала хорошие результаты. В дальнейшем планируется доработать лямки на одеяле для устранения просветов.

Подобные испытания регулярно проходят в округе для повышения качества материально-технического обеспечения бойцов.

