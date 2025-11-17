В Богородском округе прошло первое занятие нового учебного центра БПЛА

Подготовка профессиональных кадров и квалифицированных специалистов для успешной реализации боевых задач — одна из приоритетных задач, стоящих перед нашей страной. Это особенно остро чувствуют и понимают в Богородском округе. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В Ногинске, на базе Центра поддержки участников СВО и их семей (ул. Рабочая д. 28), открывается учебный центр беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Данный проект реализуется совместно с АНО «СИЛЫ СВЕТА», администрацией округа, ассоциацией ветеранов СВО.

В минувшее воскресенье в стенах Центра СВО прошло первое, вводное занятие. Участникам, среди которых были ветераны СВО, бойцы, а также гражданские пилоты, рассказали о программе занятий, целях и задачах. Для присутствующих был проведен инструктаж, после чего наступила учебная практика, проходившая на полигоне Ногинского спасательного центра МЧС.

У каждого было свое полетное задание в зависимости от навыков пилотов и типов БПЛА. Отрабатывались навыки пилотирования. Этому благоволила и ясная, солнечная погода, установившаяся в этот день. Пилоты-инструкторы с немалым боевым опытом внимательно отслеживали полетный процесс, давали рекомендации.

Отметим, что бойцы, которым ранее довелось пройти обучение у данных специалистов, сейчас успешно выполняют боевые задачи и благодарят педагогов за полученный опыт. Примечательно, что специалисты Центра МЧС выразили желание и готовность присоединиться к занятиям и пройти обучение в Центре СВО для дальнейшего выполнения задач по гуманитарному разминированию.

Данный обучающий курс также нацелен на перепрофилирование и помощь в адаптации в мирной жизни ветеранов СВО. Пройдя курс переобучения, бойцы смогут применить полученные знания в таких гражданских областях и сферах, как агросектор, геодезия, землеустройство, градостроительство, экологический мониторинг, обеспечения правопорядка и общественной безопасности и многое, многое другое.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что с 2025 года в Подмосковье стартует региональный этап программы «Время героев», она будет проводиться по 4 направлениям: «Гражданский активист», «Управленец», «Профильный специалист» и «Предприниматель».

«Запускаем региональный этап программы «Время героев». Вы знаете, что такая программа существует на региональном уровне, соответственно с 2025 года мы реализуем ее по 4 направлениям в Московской области», — заявил губернатор.