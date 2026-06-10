В Богородском округе прошли учения в Ногинском суде

Пожарно-тактические учения прошли 10 июня в Ногинском городском суде в Богородском округе. Спасатели и сотрудники учреждения отработали эвакуацию и тушение условного пожара в административном здании, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Учения провели для проверки готовности экстренных служб и персонала к действиям при чрезвычайной ситуации. Дежурные караулы Ногинского пожарно-спасательного гарнизона отработали тушение пожара в здании со сложной планировкой. Одновременно государственные служащие, судьи и сотрудники ФССП отработали алгоритм эвакуации при возгорании.

По сценарию учитывались особенности объекта: большое количество кабинетов, зоны с ограниченным доступом, потоки посетителей, а также необходимость сохранности документов и информационных носителей. На территории суда развернули штаб тушения пожара, обеспечили доступ подразделений МЧС в здание и организовали проход к реке Клязьма для забора воды.

В учениях задействовали девять единиц спецтехники и 40 сотрудников местного пожарно-спасательного гарнизона. Все поставленные задачи выполнены в полном объеме. Подобные тренировки позволяют выявлять уязвимые места в системе безопасности и поддерживать готовность служб к оперативному реагированию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что все руководители на местах — от директоров школ до глав муниципалитетов — должны серьезно и внимательно отнестись к вопросам безопасности на мероприятиях. Каждый муниципалитет должен провести оперативный штаб с участием правоохранительных органов, на котором необходимо проанализировать, в каких местах будут проходить события.

«Эта тема всегда имеет значение. Сейчас особенно. Все мероприятия необходимо согласовать на оперштабе», — сказал Воробьев.