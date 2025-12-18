В Богородском округе прошли соревнования по борьбе в память героя СВО Ярослава Болмосова

Турнир прошел в спортивном зале единоборств ФОК «Акрихин». В соревнованиях приняли участие 60 спортсменов из разных городов Московской области. На мероприятии присутствовали отец Ярослава Николай Викторович и его младший брат.

Перед участниками выступили депутат окружного совета Анатолий Лебедев, первый тренер Ярослава Константин Купцов и боевые товарищи героя. Память Ярослава Болмосова и всех павших защитников почтили минутой молчания.

Спортсмены из Богородского округа завоевали множество медалей. Первые места заняли Амбарцумян Давид, Егиазарян Андраник, Зотов Захар, Шмельков Дмитрий, Васильев Даниэль, Пустовойтов Егор, Беловолов Матвей, Морков Степан и Нипомнищев Захар.

Ярослав Болмосов родился 26 августа 1996 года, был призером областных и мастерских турниров. В 2014 году ушел добровольцем в Донецкую Народную Республику, затем служил в элитных войсках Российской Федерации. В 2023 году подписал контракт на военную службу, проявил мужество и был награжден медалью «За Отвагу» и знаком «За службу в Военной разведке, Воздушно-десантных войск». В мае этого года Ярослав Болмосов был тяжело ранен и представлен к награде «Орден Мужества» посмертно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что родственники и дети участников специальной военной операции в Подмосковье получают различные меры поддержки, в том числе и в индивидуальном порядке.

«Дети, родители, жены (участников СВО — ред.) сталкиваются с разными сложностями. Мы стараемся помогать и в рамках фонда «Защитники Отечества», и на каждой территории у нас есть семьи, которые мы сопровождаем», — сказал губернатор.