В Богородском округе прошла игра «Мир птиц» для школьников

Биологическая конкурсная игра «Мир птиц» прошла 8 апреля в Ногинске Богородского округа для учеников шестых классов. В ней приняли участие команды из 17 образовательных учреждений, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Игру организовали на территории бывшей станции юных натуралистов. Мероприятие посвятили орнитологии — школьники проверили знания о видовом разнообразии, повадках и экологии птиц. Максимально команда могла набрать 103 балла.

Программа включала семь конкурсов. Участники отвечали на вопросы, узнавали птиц по голосам и силуэтам, разгадывали тематические ребусы и вспоминали интересные факты о пернатых.

Победителями стали центры образования № 3, № 5 и № 8, ЦО «Богородский», «Ногинская гимназия» и «Ломоносовский лицей». Игру подготовили педагоги Центра образования для детей и взрослых при поддержке клуба «Молодежное милосердие» и Центра поддержки социальных и общественных инициатив.

«Участие в таких мероприятиях развивает наблюдательность, командный дух и любовь к биологии. Наши ученики с большим энтузиазмом включились в игру и получили массу положительных эмоций», — поделились организаторы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.