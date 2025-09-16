В Богородском округе прошел традиционный слет работников образования

В этом году за звание самой сплоченной и ловкой боролись 25 команд со всего округа. К постоянным участникам — Центрам образования — в этом году впервые присоединилась команда университета просвещения «ПроСвет».

На торжественном открытии участников приветствовали начальник управления образования Евгения Устякина, руководитель Ассоциации ветеранов СВО Антон Иванов.

Судейская бригада Центра образования для детей и взрослых подготовила насыщенную программу, где каждая команда смогла проявить свое мастерство и решимость.

I место и звание «Самых спортивных учителей» завоевал коллектив Центра образования № 29. II место — у образовательного центра «Аист». III место занял Центр образования № 45.

Слет — это уникальная возможность не только для дружеского общения на природе, но и для приобретения новых знаний и умений, которые могут пригодиться в работе с учениками.

35 лет назад Ногинская Станция юных туристов (ныне ЦОДВ) организовала первый слет. Много ли еще муниципалитетов в России, где столько лет сохраняют такие замечательные традиции? Организаторы и педагоги гордятся, что у них есть эта традиция — ежегодно встречаться всем дружным сообществом!

