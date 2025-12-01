сегодня в 16:19

В Богородском округе прошел «Научный квест выходного дня» для школьников

В Богородском округе 29 ноября на 24 площадках прошел «Научный квест выходного дня», где школьники и их родители участвовали в мастер-классах, олимпиадах и научных экспериментах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В центре образования №5 имени Героя России Максима Сураева дети участвовали в создании научных комиксов, изучали английский в космическом контексте, знакомились с компьютерным зрением, лазерной резкой и выставкой «Геология и минералогия». Здесь же прошел муниципальный этап математической олимпиады «Вершина», приуроченный ко Дню математика и дню рождения Н.И. Лобачевского. Победителем стала команда центра образования «Старокупавинский лицей», второе место занял Центр образования №5, третье — центр образования №2.

Команда-победитель представит округ на региональном этапе олимпиады 5 декабря 2025 года в АНОО «Областной технолицей им. В.И. Долгих».

В центре образования №45 школьники занимались робототехникой, 3D моделированием, фотографией, искусственным интеллектом и работали в ДНК-мастерской. В мероприятиях участвовали и родители. Организаторы отметили, что проект помогает школьникам открыть новые горизонты науки и творчества и провести время с семьей.

