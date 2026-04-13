В Богородском округе пройдет Пасхальный концерт в Центральном парке

Праздничный Пасхальный концерт хора храма Матроны Московской состоится в воскресенье в 16.00 в камерном зале Центрального парка Ногинска. Мероприятие завершит неделю культурных и спортивных событий в парках округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В течение недели в парках Богородского округа запланирована насыщенная программа для жителей и гостей. В понедельник и среду в 17.00 в павильоне Центрального парка пройдут занятия по основам живописи и классической скульптуры (6+). Во вторник и четверг в это же время участников ждут танцы с любительским объединением «Танцы Голд» (18+).

В пятницу в 11.00 в Глуховском парке и в 13.00 в Центральном парке состоятся занятия по северной ходьбе (18+). В субботу в 9.00 от фонтана «Ангел мира» стартует легкоатлетический забег движения «5 верст» (6+). В 10.00 и 11.00 в камерном зале Центрального парка пройдут занятия по нейрофитнесу (18+). В 12.00 в парках «Роща», Центральный, Глуховский и «Липовая аллея» организуют детские игровые и творческие программы (6+). В 16.00 в рамках проекта «АРТ гостиная» состоится сольный концерт Юрия Саакянца «Встреча друзей» (18+).

В воскресенье в 12.00 в парках «Роща», Центральный, Глуховский и «Липовая аллея» продолжатся регулярные мероприятия для детей (6+). В 16.00 неделю завершит Пасхальный концерт хора храма Матроны Московской «Только Пасха вернет тебя к жизни!» (12+). Вход на все мероприятия свободный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.