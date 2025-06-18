В Богородском округе продолжается строительство пешеходных тротуаров

В Богородском округе продолжается реализация программы «Народные тропы» по строительству пешеходных тротуаров. В этом году, в связи с теплой и ранней весной, работы начались еще в марте. А к середине мая подрядная организация смогла досрочно полностью завершить все рабочие процессы, сообщает пресс-служба администрации округа.

В 2025 году было предусмотрено строительство 7 тротуаров, выбранных из обращений жителей округа. Адреса выбирались с учетом большой востребованности и проходимости, а также с учетом высокой социальной значимости.

Все построенные тротуары имеют полноценное крепкое основание, бортовой камень по всей протяженности и асфальтовое покрытие шириной 2 метра. После окончания строительства тротуаров и вывоза мусора выполнялся завоз грунта и его планировка.

В случае технической необходимости при строительстве тротуаров укрепляли с помощью бетонных колец, находящиеся на них колодца. По двум адресам, с целью отвода воды, заложили под основу дренажные трубы для предотвращения скопления воды у прилегающих к тротуарам зданиям.

По объемам работ самым большим оказался тротуар, соединяющий два крупных района Ногинска — Полигон и Глухово. Теперь жители активно передвигаются по новому, широкому тротуару, который берет начало у стадиона СК «Знамя», проходит вдоль лесного массива и выходит в сторону Полигона, на ул. Кирова, где сейчас идет возведение новых корпусов школы № 5. По этой лесной тропинке круглый год, ежедневно, в любую погоду, множество людей добирались на работу, учебу, в спортивные кружки и секции, городскую поликлинику и магазины, или просто гуляли со своими питомцами. Теперь их путь станет гораздо проще и удобнее.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что жители лучше знают, как удобнее добираться до остановки или школы, а власти Подмосковья хотят, чтобы привычный маршрут был комфортным и безопасным, поэтому обустраивают протоптанные дорожки.