В Богородском округе продолжается масштабное благоустройство

В Богородском городском округе полным ходом идут работы по комплексному благоустройству общественных и дворовых территорий. Подрядные организации одновременно реализуют как крупные проекты, так и приводят в порядок места отдыха жителей в микрорайонах, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Одной из ключевых точек преображения стал сквер на улице Новоногинская, расположенный за зданием Ломоносовского лицея. Здесь уже сформирована сеть пешеходных дорожек, завершаются работы по бетонированию тротуаров. Для финального этама мощения на объект доставляется тротуарная плитка. Параллельно завозится плодородный грунт для последующего озеленения: устройства газонов и высадки молодых деревьев и кустарников.

Помимо этого, началась капитальная модернизация детской игровой площадки в микрорайоне Красный Электрик (ул. ТУСМ, д. 1). С территории демонтированы устаревшие металлические конструкции, и сейчас специалисты готовят площадку к установке современного игрового комплекса. Выполняются работы по уплотнению песчаного основания с последующей укладкой геотекстиля, щебня и асфальтобетонного покрытия.

Для обеспечения открытости и информирования жителей на всех объектах благоустройства установлены специальные информационные баннеры. На них размещена информация о виде работ, а также QR-код для оперативного получения более подробных сведений: о объемах, сроках выполнения и полном перечне запланированных мероприятий.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.