В Богородском округе приступили к строительству складского комплекса

Главгосстройнадзор Московской области поверил ход строительства складского комплекса в Богородском городском округе. На территории в существующего производственного комплекса в Старой Купавне строят еще одно здание площадью более 5 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба ведомства.

В нем откроют логистический центр, а также два склада. В последних будут хранить авиационные противообледенительные жидкости и противогололедные реагенты, антифризы и теплоносители.

Строительство нового комплекса начато в декабре 2023 года. В настоящее время строительная готовность достигла 40%. На объекте завершены работы по устройству надземной части здания. В настоящее время рабочие ведут устройство внутренних инженерных систем. Завершить строительство складского комплекса планируют в IV квартале 2024 года.

Застройщик — компания «Авиафлюид Интернешнл» более 15 лет является поставщиком противообледенительных жидкостей московского авиаузла — аэропортов Домодедово, Внуково, Шереметьево; а также Пулково (Санкт-Петербург), Толмачево (Новосибирск), Кольцово (Екатеринбург), Курумоч (Самара), Рощино (Тюмень), Оренбург, Краснодар, Ростов-на-Дону, Сочи, Анапа, Архангельск, Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Красноярск, Иркутск, Магадан, Петропавловск-Камчатский, произведенная в Подмосковье продукция поставляется и в аэропорты стран СНГ — Алматы и Астана (Казахстан) и Манас (Киргизия).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.