В Богородском округе представлена выставка графики

сегодня в 13:14

В Ногинском Доме Художника проходит выставка графики под названием «Черное и белое». Об этом сообщила пресс-служба администрации Богородского городского округа.

В экспозиции представлены графические работы сразу нескольких поколений авторов, начиная еще с ученических тональных рисунков Юрия Владимировича Мошкина, выполненных в натурных классах знаменитого Московского академического художественного училища памяти 1905 года. Рисунки датируются 1955 годом — им почти 70 лет.

Поражают своим лаконизмом, стилистическим подчерком и монументальным размером портреты Юрия Лубжева. Очень убедительны застывшие в моменте кадра портреты Виктора Орлова. Завораживают игрой света и теней пейзажи Дмитрия Пальцева. Верен своему особенному подчерку Михаил Сотников.

Достойны внимания сложные в исполнении, технически разные офорты молодой художницы Евы Попенсковой, студентки Московского государственного академического художественного института имени В. И. Сурикова при Российской академии художеств.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.