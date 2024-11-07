В Богородском округе появятся почтовые ящики для отправки писем Деду Морозу

В Богородском округе стартует почтовая кампания Деда Мороза. Почтовые ящики, украшенные в новогоднем стиле, появятся в первый зимний день, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В новогодней акции примут участие три населенных пункта Богородского округа — г. Ногинск, г. Электроугли, п. Обухово. Новогодние ящики будут установлены и открыты в четырех парках — в Центральном, в Глуховском, в Липовой аллее и в Роще.

Данная почтовая кампания проходит в Богородском округе уже не первый год. С ее помощью маленькие посетители и их родители, а также все, кто хотят загадать заветное желание, смогут отправить письмо новогоднему волшебнику в Великий Устюг.

Все письма, опущенные в специальные почтовые ящики, передадут адресату, и он ответит каждому без исключения.

Сделать это можно будет с 1 по 25 декабря.

В 2023 году в почтовые ящики парков было опущено около двух тысяч писем.

Кроме того, 17 ноября, в день рождения, в Центральный парк приедет сам виновник торжества вместе со своими помощниками. Для гостей подготовлена игровая программа, концерт, а также мастер-класс.

Помимо этого, в декабре традиционно распахнет свои двери резиденция Дедушки Мороза.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.