В Богородском округе поисковики провели встречу в библиотеке

Встреча с участниками поисковой группы «Победа» из Балашихи прошла 28 февраля в Центральной библиотеке имени А. С. Пушкина в Ногинске. Гости представили уникальные экспонаты и рассказали о своей работе по увековечению памяти бойцов Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники поисковой группы «Победа» с 2007 года занимаются поиском останков погибших и пропавших без вести солдат Великой Отечественной войны. Волонтеры также ведут активную просветительскую работу с молодежью, рассказывая о событиях 1941–1945 годов и судьбах фронтовиков.

В библиотеку поисковики привезли экспонаты мобильного тактильного музея: элементы амуниции и личные вещи солдат, средства связи военного времени, макеты боевого оружия. Посетители смогли не только увидеть, но и подержать в руках предметы военной эпохи, прикоснувшись к живой истории.

Во время встречи выступили заслуженная артистка Московской области Ирина Рыжакова, командир группы «Победа» Владимир Шульга и его супруга Елена. Участники мероприятия поблагодарили гостей за сохранение исторической памяти и выразили надежду на новые встречи.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.