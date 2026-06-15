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В Богородском округе Подмосковья отметили День России

Праздничные концерты и тематические программы ко Дню России прошли в минувшие выходные в парках и домах культуры Богородского округа. В Ногинске и на других площадках выступили творческие коллективы, для жителей организовали интерактивы и фотозоны, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Концерты и праздничные программы состоялись в парках, домах культуры и на открытых площадках округа. Творческие коллективы представили патриотические песни, народные танцы и тематические интерактивы.

В Ногинске выступили вокальная студия «Ветер перемен» под руководством Ирины Третьяковой, хореографический коллектив «Коробейники» Вила Хисматуллина и ансамбль «Улыбка» Ларисы Гильмановой. К зрителям обратился депутат совета депутатов Богородского округа Анатолий Лебедев. Он подчеркнул важность единства, взаимопомощи и любви к Отечеству.

13 июня на площади ДК «Ямкино» прошел концерт с участием образцового коллектива «Музыкальный театр «Золотая маска» и коллектива-спутника «Зазеркалье» под руководством Екатерины Кириной-Батановой. Также выступили ансамбль «Виват», студия «Созвездие», хор «Русская песня» Светланы Гончаровой, студия «Парус», детская студия «Чударики», студия современного танца «Мотор» Сергея Ширлина, ансамбль «Калинка» Елены Филипповой и арт-мастерская «Ти-Вайс» Дениса Алексеенко. Для гостей работали интерактивная карта с отметками мест рождения и фотозона.

В культурном центре «Островок» подготовили программу о национальных традициях. Гости водили хороводы, участвовали в народных играх и знакомились с историей российских праздников — от Масленицы до Дня народного единства. Вокальный ансамбль «Ветер перемен» исполнил народные песни в современной обработке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.