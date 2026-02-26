В Богородском округе поддержали зимующих уток

Экологическую акцию по поддержке зимующих уток провели 24 февраля в Ногинске Богородского округа. Волонтеры разложили корм и сено на набережной Клязьмы, чтобы помочь птицам пережить морозы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Холодная зима осложнила жизнь водоплавающим птицам, оставшимся в городе. Из-за морозов корм примерзает ко льду или оказывается под снегом, и уткам становится труднее добывать пищу. Поэтому в округе организовали акцию «Помоги городским уткам пережить холодную зиму!». К ней присоединились учащиеся, педагоги и родители центров образования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.