В Богородском округе отметили годовщину ассоциации ветеранов СВО Подмосковья

В Богородском округе состоялось мероприятие, посвященное первой годовщине образования Ассоциации ветеранов СВО Московской области. Торжественное собрание прошло 2 февраля в центре поддержки участников СВО и их семей в Ногинске.

Ассоциация объединяет 55 отделений в муниципалитетах региона. В Богородском округе отделение насчитывает 162 ветерана и оказывает юридическую, медицинскую, образовательную и адресную помощь, а также содействует трудоустройству. За год работы отделение приняло более 100 обращений и провело свыше 70 мероприятий, включая уроки мужества, патриотические занятия, мастер-классы, благотворительные проекты и отправку гуманитарных конвоев.

В ходе встречи глава Богородского округа Игорь Сухин вручил членские билеты 28 новым участникам Ассоциации. Он отметил вклад всех, кто поддерживает деятельность организации и помогает ветеранам. Активных членов наградили благодарственными письмами Московской областной думы. В завершение поэт и бард Сергей Кузнецов исполнил авторские песни, посвященные бойцам.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.