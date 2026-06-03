В Богородском округе открылись 35 пришкольных лагерей

Тридцать пять пришкольных лагерей с дневным пребыванием начали работу 1 июня в Богородском округе. В первую смену их посетят 2397 детей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В День защиты детей в школах округа стартовала летняя оздоровительная кампания. Для ребят открылись 35 лагерей, где они смогут участвовать в спортивных мероприятиях, творческих мастерских и экскурсиях.

Утро началось с торжественных линеек с поднятием флага Российской Федерации и исполнением гимна. После официальной части школьников ждали флешмобы, концерты, конкурсы рисунков на асфальте и бумаге. Дети рисовали лето, дружбу и мир, а также представили первые творческие номера.

Первая смена продлится три недели — до 30 июня. За это время участники лагерей смогут познакомиться, найти новых друзей и провести каникулы активно и с пользой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Наша задача максимально внимательно отнестись ко всему, что связано с летним отдыхом. <…> Также все летние лагеря, которые мы подготовили, также должны максимально активно быть задействованы в отдыхе», — сказал он.