В Богородском округе открыли резиденции Деда Мороза в парках 1 декабря

В Богородском округе стартовал зимний сезон с открытием обновленных резиденций Деда Мороза в Центральном и Глуховском парках. Мероприятие прошло 1 декабря и собрало множество гостей.

Дети писали письма с желаниями, участвовали в конкурсах и играх, водили хороводы и танцевали у елки. Праздник завершился ярким огненным шоу.

Кульминацией вечера стала встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также зажжение новогодней елки. Гости смогут посещать мастер-классы и праздничные активности, делать фотографии и наслаждаться атмосферой зимней сказки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил с наступающими новогодними праздниками детей участников СВО, которые посетили губернаторскую елку. Глава региона поприветствовал гостей и пожелал, чтобы в 2025 году исполнились их самые заветные желания.

«Хочется пожелать каждому из здесь присутствующих, чтобы все, что задумали, о чем мечтаете, получилось. Мы со своей стороны постараемся сделать так, чтобы эти самые смелые желания, самые смелые мечты были реализованы. Обнимаем вас и поздравляем с наступающими праздниками! Пусть новогодние каникулы пройдут хорошо!» — высказался Воробьев.