В Богородском округе открыли новую спортивную площадку

Состоялось открытие новой спортивной площадки в Богородском округе на ул. Белякова, в мкр. Заречье. В торжественном мероприятии принял участие первый заместитель главы Богородского округа Алексей Щаулин, по чьей личной инициативе и был построен данный объект. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В этот праздничный день мастер-класс для ребят провели тренеры ФК «Витязь» и женской баскетбольной команды «Спартак».

По словам Алексея Щаулина, сама идея родилась еще три год назад. В рамках данного проекта уже построены три площадки в Ногинске, Электроуглях и Ногинске-9. На каждой можно играть в футбол, баскетбол, хоккей и волейбол. Установлены тренажеры, турники, теннисные столы. Также площадки оборудованы современными раздевалками. А главное — с детьми бесплатно будут заниматься профессиональные тренеры.

Все объекты созданы на внебюджетные средства. В планах — строительство еще 7 площадок в разных населенных пунктах Богородского округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что после выездных администраций важно проводить повторную встречу с жителями. Первое касание важной или острой темы происходит всегда сложно. В такие моменты со стороны властей звучат обещания и гарантии, которые порождают у людей надежду на решение проблемы.

«Ты первый раз приехал и разрядил ситуацию по тому или иному вопросу, будь то запаркованность или какие-то другие сложности того или иного города, или муниципалитета. Ключевое — это вторая встреча», — сказал Воробьев.