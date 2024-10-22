сегодня в 18:55

В Богородском округе откроют производство промышленной химии в конце 2024 году

Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области проверили строительство производственно-складского комплекса, который возводят в деревне Новое Подвязново Богородского городского округа, сообщает пресс-служба ведомства.

Новый комплекс предназначен для производства полимерных и полиуретановых клеев, ПВХ пластизолей и водных красок. Застройщиком выступает компания «Фольманн», производящая промышленную химию для различных отраслей.

Ожидается, что объем ежегодного выпуска в новом комплексе составит порядка 13 тысяч тонн продукции: краски на водной основе — до 6 тысяч тонн, пластизоли на основе ПВХ до — 5 тысяч тонн, а также полиуретановый и полиэфирный клеи — до 2 тысяч тонн.

В ходе проверки инспекторами были комплексно опробованы системы противопожарной защиты. Застройщик предоставил всю исполнительную документацию на монтаж и испытание указанных систем. Пожарная сигнализация и звуковое оповещение при поступлении сигнала о пожаре функционируют исправно.

Полностью завершить объект планируют в четвертом квартале 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.