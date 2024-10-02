В Богородском округе обновят спортивную площадку по просьбам жителей

Жители мкр. Панфиловка ранее обращались в адрес администрации Богородского округа с просьбой помочь решить вопрос с обновлением спортивной площадки на ул. Волкова. Для решения этого вопроса активно подключился совет депутатов округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«В связи с тем, что в сентябре мы искали металл и нужную фанеру, внешне на площадке изменений не происходило. Жители подмечают этот факт, звонят мне периодически, уточняют — все ли в порядке. Каждый раз отвечаю: да, не стоит переживать, вопрос на контроле. Отдельная благодарность тем, кто, видя сложности, предлагает свою помощь, — рассказала депутат Богородского округа Екатерина Щербакова.

На днях Щербакова встретилась на месте будущей площадки с жителями, чтобы еще раз обговорить все моменты и детально обсудить установку бортиков. Изменений по срокам нет — конец октября, как и было объявлено еще летом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также он сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.