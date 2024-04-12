В Богородском округе обнаружена незаконная свалка

Инспекторы Минэкологии Подмосковья выехали в Богородский городской округ для проверки сведений, изложенных в обращении местного жителя. Гражданин пожаловался на то, что на земельный участок вблизи деревни Кабаново незаконно завозится и размещается строительный мусор, сообщает пресс-служба ведомства.

«Наши сотрудники осмотрели территорию, указанную в обращении, — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. — Сведения подтвердились: на одном из участков складируются строительные отходы и грунты неизвестного происхождения, здесь же выявлена спецтехника. На момент осмотра работы не велись».

Инспекторы эконадзора установили, кому принадлежат земли, на которых образована свалка: участок находится в долевой собственности у двоих граждан. Обоим объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

Ранее сообщалось, что аналогичное предостережение было объявлено владелице участка в богородской деревне Аксено-Бутырки, на землях которой был выстроен ангар, где незаконно размещался мусор.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.