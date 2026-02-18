В Богородском округе наградили участника СВО и поддержали его семью

18 февраля в центре поддержки участников СВО и их семей в Ногинске прошла встреча с военнослужащим Александром Клиновым и его супругой. Глава округа Игорь Сухин вручил бойцу медаль министерства обороны РФ за успешное выполнение задач, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В центре поддержки участников СВО и их семей в Ногинске 18 февраля состоялась встреча с гвардии рядовым Александром Клиновым и его супругой. Накануне, 17 февраля, глава Богородского округа Игорь Сухин вручил Александру медаль Министерства обороны РФ «Участнику специальной военной операции» за выполнение задач в ходе спецоперации.

Александр служит по контракту с 2023 года в воздушно-десантных войсках в Херсонской области, в составе группировки «Днепр». Сейчас он находится в отпуске. Недавно он женился, сделав предложение по видеосвязи с передовой.

Во время встречи супруге бойца помогли оформить карту «Забота» и рассказали о возможностях программы и ее партнерах. Александра также приняли в Ассоциацию ветеранов СВО. В ближайшие дни он вернется к службе.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что в регионе начали работу по оказанию поддержки участникам спецоперации и их семьям с самого первого дня.

«И изначально работаем одной командой. Это позволяет точно знать, что прежде всего является важным и необходимым для решения вопроса семьи или человека, выполняющего служебный долг. Все проблемы, которые возникают, мы видим в режиме 24/7», — добавил Воробьев.