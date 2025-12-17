В Богородском округе наградили лучших участников школьной лиги

В Богородском округе 17 декабря подвели предварительные итоги двух этапов школьной лиги и наградили лучших участников. В мероприятии приняли участие организаторы, представители администрации и ассоциации ветеранов СВО, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В досуговом центре «Про молодежь» 17 декабря прошла церемония подведения итогов двух этапов Богородской школьной лиги. Лучших участников отметили и наградили в торжественной обстановке. На мероприятии присутствовали главный организатор лиги Михаил Кобяков, начальник управления образования Евгения Устякина и руководитель Ассоциации ветеранов СВО округа Антон Иванов.

За два этапа было проведено 350 игр, в которых приняли участие около 800 школьников на каждом этапе. Михаил Кобяков отметил, что это один из лучших показателей в Московской области.

В соревнованиях участвовали команды из 24 Центров образования округа по четырем видам спорта: футзал, баскетбол 3х3, волейбол и шахматы. Проект реализуется по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева для привлечения школьников к регулярным занятиям спортом.

«Школьная лига» — уникальный проект, который предполагает участие наставников-амбассадоров: известных спортсменов, олимпийских чемпионов и мастеров спорта. Они проводят мастер-классы, анализируют игры и делятся опытом с участниками.

Впереди еще три этапа, полуфинал и финал. Окончательные результаты станут известны в конце марта 2026 года. Победители муниципального этапа представят Богородский округ на областных соревнованиях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.