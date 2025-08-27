В Богородском округе к 1 сентября детям бойцов СВО вручили канцелярские наборы

День знаний — особенный праздник, которого с нетерпением ждут и сами учащиеся, и их родители. А подготовка к 1 сентябрю — важный этап в жизни каждой семьи, особенно если ребенок делает свои первые шаги в мир знаний. Накануне начала учебного года, в центре «Про молодежь» Богородского округа депутат Мособлдумы Владимир Пекарев в рамках акции «Собери ребенка в школу» вручил 50 наборов канцелярских принадлежностей для детей военнослужащих, которые идут в первый класс в этом году, сообщает пресс-служба администрации округа.

Депутат каждый год лично принимает участие в этой акции.

Владимир Янович выразил надежду, что предстоящий учебный год станет для ребят временем ярких открытий и важных достижений.

«Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал поддержку, знал, что его стремления и усилия ценятся. Пожелал ребятам высоких отметок, а родителям — терпения и взаимопонимания», — отметил Владимир Пекарев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что сфера образования для Подмосковья имеет важное значение. Он подчеркнул, что в школах нужно внедрять инновации.

«Для нас, для всей страны, для Подмосковья образование имеет абсолютно важное значение. Особенно оно важно, когда каждый учитель не перестает учиться сам. Когда все новое, умное не отторгается, а находит место в каждой нашей школе, а их у нас более полутора тысяч. Я надеюсь, что наша сегодняшняя встреча даст заряд и понимание, куда движется мир», — сказал Воробьев.