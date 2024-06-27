В Богородском округе допущены нарушения при проведении торгов

Комиссия Московского областного УФАС России рассмотрела жалобу ООО УК «Кодекс» на действия управления благоустройства администрации Богородского г. о. при проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, сообщает пресс-служба ведомства региона.

Согласно доводам жалобы, управление благоустройства неправомерно отказало заявителю в допуске к участию в открытом конкурсе, а протокол рассмотрения заявок не соответствовал требованиям законодательства.

Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, комиссия Московского областного УФАС России установила обстоятельства, подтверждающие нарушение порядка рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе, и признала жалобу обоснованной.

Управлению благоустройства выдано обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.

В Московской области работает Главное контрольное управление, одной из функций которого является контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Ведомство осуществляет контроль за деятельностью региональных и муниципальных заказчиков в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мособлконтроль также работает с контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, спецорганизациями для соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе.