В Богородском округе благоустроят 22 двора в 2024 году

В 2024 году на территории Богородского городского округа запланированы работы по комплексному благоустройству в 22 дворах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В настоящее время работы завершены на 14 дворовых территориях. 8 дворов находятся в активной стадии реконструкции. Планируется, что все работы будут завершены к 30 октября 2024 года. В ходе работ проводится обновление асфальтового покрытия, озеленение, установка малых архитектурных форм, осветительных приборов.

В рамках программы благоустройства также запланировано обустройство 18 народных троп. В настоящее время завершены работы по 13 объектам. До 30 октября в округе появятся еще 5 пешеходных дорожек.

Особое внимание уделяется созданию комфортных и безопасных условий для детей. Всего в Богородском округе запланирована установка 22 игровых площадок. Пять из них по программе губернатора. В настоящее время проводятся работы по демонтажу старых конструкций, идет подготовка оснований под их размещение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что состоянию дворов необходимо уделять особое внимание. Он поручил оперативно приводить придомовые территории в порядок и прислушиваться к мнению жителей.

Также глава региона отмечал, что важно оцифровать новые микрорайоны Подмосковья в части уборки дорог. Кроме того, при подготовке графика уборки также нужно обращать внимание на погоду и циклоны.