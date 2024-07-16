В ближайшее время в зону СВО поступит первая партия российских БПЛА «ЭВР»

Российский аналог дронов Autel и DJI «ЭВР» прошел успешные испытания на полигоне и в ближайшее время будет передан бойцам в зону проведения специальной военной операции на Украине, пишет ТАСС .

Руководитель «Кулибин-клуба» Народного фронта Александр Паничев сообщил, что первая партия беспилотников будет содержать 160 экземпляров, которые Вооруженные силы России смогут использовать для выполнения разного рода боевых задач.

«Мы провели испытания разведывательных беспилотных летательных аппаратов, проводим на полигоне испытания разведывательных БПЛА, в том числе и аналогов различных зарубежных брендов — Autel и DJI. Ребята производят их здесь, в России, тем самым существенно удешевляя. Будем стараться поддерживать производителей, масштабировать их изделия, чтобы они поставляли их на фронт», — рассказал Паничев.

По данным разработчика БПЛА «ЭВР» Валентина Пономарева, объект может удаляться на четыре километра от оператора, а также оборудован несколькими камерами, в том числе тепловизионных и ночных форматов.