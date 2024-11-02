В бизнес с детства: в Красноярске школьники зарабатывают сами с младших классов

В Красноярском крае дети до 11 лет уже зарабатывают деньги и создают свои маленькие бизнесы, сообщает kp.ru .

Некоторые младшие школьницы плетут фенечки на продажу через Интернет, другие реализуют карточки k-pop, а третьим родители помогают заработать на поделках для детского садика.

«Девятилетняя племянница продавала летом с подружкой на улице сделанные своими руками из бисера колечки и чокеры. Родственники были не против. Девчонки заработали за два дня 290 рублей. Они были воодушевлены успехом. Но кто-то сфотографировал их за торговлей и отправил снимок учителю», — поделилась с журналистами одна из читательниц.

При этом родители очень по-разному относятся к инициативам юных предпринимателей. По данным опроса, 9% респондентов сказали, что младшим школьникам еще рано зарабатывать, 31% — что могут попробовать, и 45% против того, чтобы родители платили детям за хорошие оценки и помощь по дому.