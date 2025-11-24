В Бишкеке запустили новый киргизско-российский телеканал «Номад ТВ»

Торжественное мероприятие, посвященное этому событию, прошло в Киргизском национальном театре оперы и балета имени А. Малдыбаева.

Руководство новым телеканалом доверено опытной журналистке и телеведущей Наталье Кролевич. К коллективу также присоединились Светлана Акматалиева, Мирбек Молдакунов, Зарема Мусаева и другие известные медиаперсоны.

По словам Кролевич, название телеканала в переводе с древнегреческого означает «кочевник». Оно было выбрано не случайно, так как символизирует человека, открытого к новым горизонтам и не боящегося перемен.

«Потому что кочевник — это человек пути, движения, поиска. Он не боится дороги, не прячется от перемен, но всегда помнит, кто он и откуда. Так и мы: открыты миру, но верны своим корням», — уточнила она.

Глава управления президента России по стратегическому сотрудничеству Вадим Титов, присутствовавший на церемонии открытия, подчеркнул значимость нового телеканала.

«В современном многополярном мире лучше иметь как можно больше источников объективной и проверенной информации, которые позволят нам сохранять нашу культурную общность. Наши народы навечно связаны узами дружбы и добрососедства», — отметил он.

Телеканал планирует сотрудничать с государственными телеканалами Киргизии и ретранслировать программы НТВ. В эфире будет представлен разнообразный контент: новостные выпуски, ток-шоу, специальные репортажи и программы, посвященные Киргизии, ее культуре, традициям и истории. Особое внимание будет уделяться участию Киргизии в международных объединениях, таких как ЕАЭС, ОДКБ, ШОС, а также освещению историко-культурных связей между Киргизией и Россией, их взаимоотношений и роли на международной арене.

Программная сетка телеканала также будет включать кинофильмы, ток-шоу и сериалы НТВ. Хотя основным языком вещания является русский, зрители смогут выбирать звуковую дорожку на киргизском языке. Канал доступен бесплатно в крупных кабельных сетях и во втором мультиплексе, охватывающем 70% территории страны.

