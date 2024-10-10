В библиотеки Люберец поступили более 4,3 тысячи новых книг

Учреждения Центральной библиотеки им. С. Есенина городского округа Люберцы пополнились новыми книгами, поступило более 4,3 тысячи новых экземпляров. Об этом сообщил глава муниципалитета Владимир Волков.

«В этом году фонды нашей Центральной библиотеки им. С. Есенина пополнились на 4 384 новенькие книги. Тут есть всё: фантастика, книги по саморазвитию, современные авторы и самые трендовые произведения. Теперь их почти 291 000 книг — от классики до любимой у молодежи манги», — отметил Волков.

Он подчеркнул, что каждый год библиотеки округа получают обновки.

«Выбрать для себя что-то очень просто — нужно записаться в учреждения через приложение „Моё Подмосковье“ или просто зайти в одну из библиотек лично. Книга — это самое уютное и полезное времяпровождение. Дорогие люберчане, берите друзей и приходите в наши библиотеки», — добавил Волков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.