В одной из библиотек Рузского округа прошли литературные игры и конкурсы

В клубе «Библиоша» Старониколаевской сельской библиотеки Рузского городского округа для юных читателей прошли литературные игры и конкурсы. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Вместе с библиотекарем ребята отправились в захватывающее путешествие по страницам любимых книг, где выполняли различные задания — угадывали книги по иллюстрациям, а литературных героев — по событиям, которые происходили в их жизни, вспоминали фамилии писателей. Юные читатели также разгадывали кроссворд и выбрали один правильный ответ из предложенных, приняли активное участие в литературной викторине «Путешествие по страницам любимых книг», в познавательных и веселых конкурсах «Сказочная карусель», «Мой любимый сказочный герой», «Что любит книжка?». Не обошлось и без подвижных игр, которые так любят дети.

Это увлекательное путешествие подарило им много радостных и ярких эмоций.

В Рузском городском округе успешно реализуется муниципальная программа по развитию услуг в сфере культуры и туризма.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.