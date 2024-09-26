В библиотеках Подмосковья работают курсы по изучению иностранных языков

Более чем в 150 библиотеках Подмосковья работают курсы по изучению иностранных языков для детей и взрослых. Кроме того, к изучению предлагаются 12 различных языков, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Так, в детской модельной библиотеке г. Ивантеевка детей учат иностранным языкам на примерах из книг. Кроме европейских языков, сейчас особенной популярностью пользуются восточные языки: китайский, корейский, японский и арабский. Например, Щелковская библиотека открыла курсы японского языка. В библиотеках Протвина и Сергиева Посада изучают культуру Китая и китайский язык. Домодедовская библиотека ждет детей на занятиях в театрально-музыкальной студии на иностранных языках «Eleada», а в Раменском есть разговорный клуб для молодежи, изучающей английский язык, и курсы немецкого языка.

После дня открытых дверей на языковые курсы в библиотеках записалось более 2,5 тысяч ребят и взрослых.

Библиотеки Московской области постоянно пополняются новыми пособиями и книгами на языке оригинала. Найти нужное пособие или книгу на иностранном языке, а также узнать о курсах можно в приложении «МОе Подмосковье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.