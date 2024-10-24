В библиотеках Подмосковья провели свыше 600 мероприятий по профилактике ДТП

27 октября отмечается День автомобилиста. Чем раньше человек начитает изучать правила дорожного движения, тем ответственней он становится — сначала как пешеход, а в будущем как водитель. В библиотеках Подмосковья уделяют большое внимание профилактике ДТП: организуют викторины, конкурсы, встречи с госавтоинспекторами, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Дети делятся своими знаниями: рассказывают, что означают цвета светофора и дорожные знаки, как переходить проезжую часть, примеряют на себя роли водителей и пешеходов.

С начала 2024 года в подмосковных библиотеках провели более 600 мероприятий по профилактике ДТП и снижению детского травматизма на дорогах.

Волоколамские библиотекари совместно с госавтоинспекторами организовали акцию «Родительский патруль», в Электростали — тематическую встречу «Безопасное детство литературных героев», в Королеве на занятиях курса GIМРики, посвященного работе в графическом редакторе, дети рисовали дорожные знаки. В Рузе правила дорожного движения изучают с помощью проекций на полу, в Раменском сделали игрушечный участок дороги для занятий с детьми.

Детские книги о безопасном поведении на дороге и другая тематическая литература — на портале «Библиотеки Подмосковья» и в приложении «МОе Подмосковье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.