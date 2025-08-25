сегодня в 19:40

В библиотеках Клина прошел день открытых дверей

День открытых дверей провели библиотеки г. о. Клин. Какие-то элементы этого дня неизменны уже десятки лет, но сотрудники заведения идут в ногу с прогрессом и в последние годы неизменной частью открытия сезона является экскурс в электронные библиотечные системы. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Мы подготовили целую подробную презентацию для любителей чтения о новых возможностях таких платформ, как „Мое Подмосковье“, „Литрес“, „Библиодайджест“. Как правильно сориентироваться в большом онлайн-пространстве Президентской библиотеки», — рассказала заведующая отделом обслуживания Центральной городской библиотеки Анна Шикун-Василевская.

Современная библиотека, это не только книги, это пространство для развития, обучения и общения. Здесь живут и процветают многочисленные клубы по интересам, и руководители некоторых из них представили свои презентации.

Кульминацией этого дня стало открытие интерактивной выставки «Здесь жил Чайковский», посвященной жизни и творчеству нашего великого земляка. А музыкальное сопровождение от Анастасии Масловой воссоздало атмосферу эпохи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.