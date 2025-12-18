В «белый список» внесли ресурсы МВД, МЧС, авиакомпаний

сегодня в 22:23

Минцифры РФ обновило список онлайн-сервисов, доступных во время ограничений по соображениям безопасности, сообщает ТАСС .

Теперь в «белом списке» сайты Совета Федерации, МВД, МЧС, портала «Объясняем РФ», «Движения первых». В том числе его пополнили сайты «Аэрофлота» и «Победы».

Также были включены сайты «Россетей», Мосбиржи, «Ситидрайва», оператора «Мотив», сервиса онлайн-рекрутинга Headhunter, сети «Вкусно — и точка», онлайн-кинотеатра «Иви». Попали туда и ретейлеры. Это «Вкусвилл», «Ашан», «Спар», Metro, «Петрович».

Ранее в «белый список» были включены VK, «Однокласники», Mail.ru, «Дзен», «Яндекс», RuTube, маркетплейсы, сайт платежной системы «Мир» и личные кабинеты операторов связи. Бесперебойный допуск граждан обеспечили к «Госуслугам».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.