В Белоруссии начали стратегические учения Союзного государства «Запад-2025»

сегодня в 13:26

В Белоруссии начались совместные стратегические учения ВС России и РБ «Запад-2025». Во время маневров потренируют навыки командиров, сотрудников штабов, повысят уровень взаимодействия и полевой выучки региональной, коалиционной группировок войск при решении совместных задач, сообщает пресс-службы Минобороны РФ.

В рамках первого этапа военные отработают отражение агрессии против Союзного государства. В рамках второго потренируют управление войсками и силами при восстановлении территориальной целостности СГ, разгроме противника с использованием коалиционной группировки войск дружественных государств.

Для отработки маневров в рамках коалиционной группировки войск на учение пригласили оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты государств ОДКБ, ШОС, иных государств-партнеров.

Маневры будут проводиться на территории Белоруссии и РФ, в Балтийском и Баренцевым морями.